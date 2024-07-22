МИД раскритиковал отказ аккредитовать журналистов из РФ на Олимпиаду

Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции является пустым звуком. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ республики некоторым российским журналистам освещать предстоящие Олимпийские игры в Париже, передает РИА Новости.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для [президента Франции Эммануэля] Макрона и его компашки — пустой звук», — высказала мнение российский дипломат.

21 июля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж отказал некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры, опасаясь «потенциальных шпионов».

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Традиционное Олимпийское перемирие начинается за семь дней до старта Игр и длится еще семь дней после завершения.

Ранее спортивный директор МОК допустил изменение состава российских спортсменов на Играх в Париже.