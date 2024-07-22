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Трамп-младший подшутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов

Сын Трампа опубликовал шутку с паникующим из-за снятия Байдена Зеленским

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Rebecca Blackwell/AP

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп – младший, подшутил над украинским лидером Владимиром Зеленским, высмеяв его зависимость от действующего главы Штатов Джо Байдена. В соцсети X бизнесмен выложил якобы сделанный с телефона главы Белого дома скриншот с непрочитанными сообщениями от Зеленского с вопросами про деньги.

На якобы скриншоте изображен улыбающийся Байден и три СМС-сообщения от «президента Украины»:

1:13 — «Пожалуйста, ответь!»;
1:25 — «Мне страшно»;
2:02 — «Я получу деньги, так?».

Кроме того, можно увидеть уведомление о 52 пропущенных вызовах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной президентской гонки. Он назвал решение Байдена «тяжелым, но сильным».

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. При этом он заявил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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Выборы в США — 2024
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