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В Кремле отреагировали на визит главы МИД Украины в Китай

Песков ответил на вопрос о визите Кулебы в КНР рассуждением о дружбе с Китаем

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DmytroKuleba/X

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал на брифинге отвечать на вопрос, есть ли у России какие-либо ожидания от визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай, однако подчеркнул важность отношений с КНР для РФ.

«Вы знаете, здесь для нас главное — наши отношения с Китаем. Мы исходим из общего фона нашего стратегического партнерства, из этой атмосферы. Мы намерены дальше идти по пути развития наших отношений во всех сферах», — заявил пресс-секретарь президента России.

О том, что Кулебу пригласили в Китай, ранее сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. По ее словам, украинский министр посетит КНР 23-26 июля.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.

17 июля министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР намерена сотрудничать с Венгрией, чтобы добиться мира на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из президентской гонки.

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