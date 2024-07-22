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Песков не стал комментировать приговор Гершковичу и возможный обмен

Песков ушел от ответа на вопрос об обмене Гершковича до выборов в США

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Dmitry Chasovitin/Reuters

В Кремле не намерены обсуждать приговор журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, а также возможность его обмена до президентских выборов в США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге.

«Мне нечего ответить на этот вопрос. Оставляем без ответа», — сказал представитель Кремля.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Сторона обвинения требовала 18 лет колонии для американца. Сам же Гершкович свою вину не признал.

На приговор отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Ранее в СПЧ предположили, что Гершковича обменяют «в ближайшее время».

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