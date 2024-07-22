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Эксперт раскрыл, кто может заменить Байдена в президентской гонке помимо Харрис

Политолог Латышев: на место Байдена, помимо Харрис, может претендовать Уитмер

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Global Look Press

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о выходе действующего лидера США Джо Байдена из предвыборной гонки. По мнению эксперта, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис может и не стать главным фаворитом от демократов.

«Наибольшие шансы заменить Байдена у трех губернаторов — Гретхен Уитмер (Мичиган), Гэвина Ньюсома (Калифорния) и Энди Бешира (Кентукки). Набирает популярность еще одна кандидатура — губернатор Пенсильвании Джош Шапиро», — отметил Латышев.

При этом он подчеркнул, что для России все равно, кто из вышеперечисленных политиков станет кандидатом в президенты. Для американских демократов, по его словам, важны не личности, а следование «генеральной линии» партии, которая известна и не изменится.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее CNN узнал, кто убедил Байдена отказаться от президентской гонки.

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