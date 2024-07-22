Политолог раскрыл, что стоит за выходом Байдена из президентской гонки

Политический обозреватель Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о выходе действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. По его мнению, это событие выглядит странным, поскольку американский лидер разместил сообщение о снятии своей кандидатуры в соцсети X (ранее Twitter).

«Это решение должно было быть озвучено Байденом вербально в присутствии телекамер и официальных лиц. <...> Это может говорить как минимум о том, что не Байденом этот пост написан. И может быть, Байден в момент публикации этого поста даже не знал о том, что он выкинут из предвыборной гонки. Это к вопросу о том, кто руководит Америкой», — отметил эксперт.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Также он обратился со словами благодарности к вице-президенту страны Камале Харрис. Кроме того, американский лидер выразил искреннюю признательность народу США за «доверие, которое ему было оказано».

До этого телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

Ранее в Британии назвали Байдена «хромой уткой».