В США высказались о досрочном уходе Байдена с поста президента

Президент США Джо Байден не планирует уходить в отставку со своего поста раньше времени после решения выйти из президентской гонки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в демократической партии.

«Нет ни малейшего шанса на то, что Джо Байден планирует уйти в отставку», — подчеркнул член партии.

Как отмечают источники Politico, действующий президент США намерен сосредоточиться на своей работе на оставшийся президентский срок и передать вице-президенту Камале Харрис «достойное наследство» во внутриполитических и внешнеполитических делах.

До этого старший научный сотрудник Центра американского прогресса (CAP) в Вашингтоне Майкл Верц заявил, что многие американские законодатели обеспокоены желанием Харрис стать главой государства.

Ранее в Британии Байдена назвали «хромой уткой».