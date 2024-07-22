Эксперт рассказал, почему Байден решил покинуть президентскую гонку

Независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн рассказал «Известиям», что действующий президент США принял решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки, так как не способен управлять страной.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») теряет ход мыслей, с трудом запоминает имена, и это показывает, что он больше не в состоянии руководить страной, если победит на выборах. И не только на президентских, потому что это повлияет на перспективы Демократической партии вернуть себе палату представителей», — пояснил Люн.

Он уточнил, что Демократическая партия может также потерять большинство в сенате, но у нее есть шанс сохранить палату представителей в конгрессе.

До этого научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в беседе с изданием Global Times заявлял, что решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки было принято в отчаянной ситуации.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.