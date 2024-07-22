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Сын Сороса поддержал Харрис после ухода Байдена

Сын Сороса Александр поддержал кандидатуру Харрис на пост президента

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Kevin Lamarque/Reuters

Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр призвал демократов сплотиться вокруг вице-президента США Камалы Харрис после объявления президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис», — подчеркнул он.

Сорос-младший добавил, что, по его мнению, Харрис является наиболее квалифицированным кандидатом от демократов.

До этого сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп не намерен менять свою предвыборную кампанию после выхода действующего президента из президентской гонки.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее решение Байдена покинуть президентскую гонку назвали поздним.

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