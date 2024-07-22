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Экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией

Экс-советник Меркель Вад: США нужно вести диалог о разоружении с РФ

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Ralph Orlowski/Reuters

Соединенным Штатам необходимо на фоне размещения своих ракет на территории Германии вести диалог о разоружении с РФ по примеру «кризиса евроракет» 1980-х, сейчас США не показывают готовности к какому-либо диалогу в этой сфере. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-военный советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

«На мой взгляд, было бы лучше, если бы развертывание новых ракетных систем США сопровождалось диалогом и инициативами по разоружению. К сожалению, на данный момент такой готовности нет», — подчеркнул он.

По его словам, соответствующий диалог может начаться с приходом в Белый дом в США новой администрации. Как отметил Вад, такое развитие событий «было бы желательным».

Экс-советник Меркель подчеркнул, что не ожидает протестного движения в Германии против размещения американских ракет на территории ФРГ, при этом отсутствие дискуссии по поводу такого шага со стороны США является «пугающим симптомом».

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет.

В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.

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