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В США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

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Morry Gash/AP

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис начала обзванивать представителей Демократической партии в конгрессе, призывая их поддержать ее кандидатуру на пост президента после того, как действующий глава государства Джо Байден отказался от президентской гонки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По словам источника, знакомого с ходом переговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами», — сообщает телеканал.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не будет выступать на публике, пока глава страны Джо Байден не обратится к нации.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.

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