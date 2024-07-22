Сербия поменяла направление со стратегического сырья на поддержку ЕС

Подписанное в конце прошлой недели соглашение о добыче лития в Сербии для нужд Евросоюза вызвало серьезные разногласия в республике. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Оппозиция обвинила власти в том, что они превращают страну в «дешевую сырьевую колонию» и начинают «войну против своего народа». В то же время официальные лица заявляют, что литий станет для Сербии таким же важным ресурсом, как нефть для Норвегии. Эксперты считают, что президент Сербии Александр Вучич видит в этом проекте не только финансовые, но и геополитические выгоды.

Визит канцлера Германии Олафа Шольца и заместителя главы Европейской комиссии Мароша Шефчовича в Белград 19 июля был организован внезапно. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕС по добыче стратегического сырья, включая литий. Этот ресурс необходим для производства литиевых батарей и аккумуляторов, которые важны для электромобилей и снижения зависимости от импорта из Китая.

После подписания соглашения участники делали акцент на его значимости. Олаф Шольц заявил, что добыча лития поможет достичь климатических целей, а литий будет иметь такое же стратегическое значение, как нефть. Президент Сербии уверен, что этот проект станет ключевым для страны, позволяя добывать литий для производства электромобилей. Представители власти утверждают, что благодаря литию Сербия получит значительные экономические выгоды.

Ранее Вучич заявил о готовности Запада к военному конфликту с Россией.