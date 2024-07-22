Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»

Предвыборный комитет президента США Джо Байдена под названием «Байден в президенты» подал документы в Федеральную избирательную комиссию, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В документе отмечается, что теперь комитет называется «Харрис в президенты».

В письме отмечается, что Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года, а также будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности.

Также будут переименованы комитеты по сбору пожертвований, теперь они называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

До этого стало известно, что Харрис может воспользоваться значительными финансовыми средствами, собранными во время предвыборной кампании главы государства Джо Байдена.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.