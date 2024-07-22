Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»

В Федеральную избирательную комиссию подали уведомление о выдвижении Харрис

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Предвыборный комитет президента США Джо Байдена под названием «Байден в президенты» подал документы в Федеральную избирательную комиссию, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В документе отмечается, что теперь комитет называется «Харрис в президенты».

В письме отмечается, что Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года, а также будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности.

Также будут переименованы комитеты по сбору пожертвований, теперь они называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

До этого стало известно, что Харрис может воспользоваться значительными финансовыми средствами, собранными во время предвыборной кампании главы государства Джо Байдена.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.

Все новости на тему:
Уход Байдена
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами