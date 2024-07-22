В МИД прокомментировали ситуацию с президентской гонкой в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что Москва не вмешивается в выборы в США и их внутренние дела, оставляя американцам право разбираться в своих проблемах самостоятельно.

Таким образом Захарова прокомментировала выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки.

По ее словам, это внутриполитические баталии в США. Захарова считает, что американская сторона должна сама разобраться в собственной «грязи, лжи, фейках, взаимных унижениях и бесконечных попытках сокрыть правду.

До этого пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о прекращении участия в предвыборной гонке.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Захарова усомнилась, что Байден сам принял решение о выходе из президентской гонки.