Решение президента США о выходе из предвыборной гонки хранилось в строжайшем секрете

Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам источников телеканала, глава государства сообщил высокопоставленным членам своей избирательной кампании о решении выйти из гонки незадолго до того, как опубликовал свое заявление. Они узнали об этом лишь за несколько минут до публикации.

Большинству же сотрудников Белого дома и членов команды Байдена стало известно о решении Байдена из сообщения президента в социальной сети X.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Ранее в МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена.