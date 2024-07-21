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Камала Харрис не будет выступать публично до обращения Байдена к нации

CNN: Камала Харрис не будет выступать публично, пока Байден не обратится к нации

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Morry Gash/AP

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не будет выступать на публике, пока глава страны Джо Байден не обратится к нации. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным вещателя, Харрис до обращения Байдена к согражданам не готова выдвигать свою кандидатуру на пост лидера страны. Как указывает один из источников телеканала, других претендентов на высший государственный пост из числа демократов пока нет.

При этом сообщается, что Демократическая партия США в скором времени объявит о своих следующих шагах и о том, кто будет их новым кандидатом на президентских выборах.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Захарова усомнилась, что Байден сам принял решение о выходе из президентской гонки.

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