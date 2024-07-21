Обама не стал поддерживать Харрис в качестве кандидата на пост президента США

Бывший президент США, демократ Барак Обама в воскресенье воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис и выразил уверенность, что Демократическая партия «сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат». Об этом сообщается на сайте экс-главы Белого дома.

Он подчеркнул, что США в предстоящие дни будут «путешествовать по неизведанным водам», но он испытывает исключительную уверенность в том, что лидеры Демократической партии смогут организовать процесс, в результате которого появится «выдающийся кандидат».

До этого бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее в МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена.