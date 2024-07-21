В МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС о необходимости расследовать сговор СМИ и политиков Соединённых Штатов, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Джо Байдена.

«Следующим шагом (после выхода Байдена из президентской гонки. — «Газета.Ru») должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии», — подчеркнула дипломат.

12 июля Bloomberg писал о том, что ошибки Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом.