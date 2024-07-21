В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из президентской гонки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российских властей в приоритете достижение целей специальной военной операции, а не итоги выборов в Соединенных Штатах.

Таким образом он в беседе с Telegram-каналом SHOT прокомментировал объявление действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки.

Песков напомнил, что, как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, для Москвы предпочтительней «предсказуемый кандидат» в президенты США Байден.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что до выборов в США «еще четыре месяца». По его словам, это длинный срок и «многое может поменяться». Он отметил, что необходимо «набраться терпения» и внимательно наблюдать за тем, что произойдет дальше.

«В приоритете для нас — достижение целей СВО», — подчеркнул Песков.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее стало известно, кого Байден считает кукловодом кампании против себя.