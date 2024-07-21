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Байден после выхода из президентской гонки назвал своего возможного преемника

Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США

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Global Look Press

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Об этом она сообщил в социальной сети X.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

При этом он утверждает, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден заявил, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход Байдена из гонки за переизбрание. Она иронично написала, что Байден не уточнил, куда именно он выходит.

Ранее эксперт увидел политический подтекст в заражении Байдена COVID-19.

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