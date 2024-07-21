МИД РФ отреагировал на выход Байдена из президентской гонки в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из гонки за переизбрание. В своем Telegram-канале она иронично написала, что Байден не уточнил, куда именно он выходит.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала она.

Также она написала, что следующим шагом после письменного заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки, должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии.

Байден объявил, что выходит из президентской гонки 21 июля. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

При этом он утверждает, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден заявил, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего коронавирусом.