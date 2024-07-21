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Оренбургский депутат требует приравнять зоозащиту к экстремизму

Оренбургский депутат Кочугуров просит власти приравнять зоозащиту к экстремизму

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Shutterstock/Kosobu

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области Иван Кочугуров обратился к главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, главе КПРФ Геннадию Зюганову и министру обороны Андрею Белоусову с просьбой признать зоозащитников экстремистской организацией, а законодательно закрепить термины «зооэкстремизм» и «зоотерроризм». Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», ссылаясь на соответствующее письмо.

Депутат вспомнил об инциденте 2023 года, когда собака напала на восьмилетнего мальчика, но после в интернете начали появляться сообщения от зоозащитников о вине самого ребенка в случившемся.

Кочугуров назвал «зоозащитников» неформальным объединением сторонников нахождения агрессивных безнадзорных собак на улицах, которое публично клевещет в адрес детей, призывает к неповиновению властям.

«Указанное объединение имеет некоторые признаки экстремистского, что, однако, не находит должной реакции со стороны правоохранительных органов», — говорится в письме.

В обращении к главе Минобороны Кочугуров написал, что «в разгар СВО в тылу у российских войск среди бела дня от стай собак гибнут и становятся калеками десятки наших детей — будущих воинов, медиков, конструкторов беспилотников». По его словам, эта ситуация «выгодна только врагам нашего народа».

В мае депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Против принятия этого документа протестуют зоозащитники. Они опасаются, что он позволит не помещать животных в приют, а ликвидировать их при отлове или в пунктах временного размещения.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен самовыгул собак.

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