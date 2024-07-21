Санкции Запада против России провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований.

В материале сказано, что экономика России активно растет на фоне оружейного бума. Теперь эксперты надеются, что санкции будут действовать как медленный яд в долгосрочной перспективе.

19 июля сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза на заседании 22 июля планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре.

17 июля кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит.

Ранее в США признали, что санкции не повлияли на работу российского ОПК.