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В штабе Байдена заявили, что президент принял решение о своем выдвижении

В штабе Байдена заявили, что президент контролирует демократическую партию

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Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Представитель предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена Седрик Ричмонд в эфире телекомпании CBS заявил, что глава Белого дома продолжает контролировать Демократическую партию и уже принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Чиновнику задали вопрос, означает ли рост числа демократов, призывающих Байдена выйти из предвыборной гонки, что глава государства потерял контроль над партией. В ответ на это Ричмонд заявил, что это не так. Более того, на фоне опасений политиков, он хочет четко дать понять, что принял решение.

«Это решение заключается в том, что он примет [предложение] о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — сказал он.

На вопрос, получится ли у вице-президента США Камалы Харрис, в случае если выдвинут ее кандидатура, одолеть на выборах республиканцев, Ричмонд ответил, что это получится у «кампании Байдена и Харрис».

До этого агентство Bloomberg писало, что Байден во время одной из встреч на этой неделе планирует предпринять «последнюю отчаянную попытку» спасти предвыборную кампанию. В материале сказано, что рейтинги действующего лидера США остаются низкими.

Ранее стало известно, кого Байден считает кукловодом кампании против себя.

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