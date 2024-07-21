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В Белоруссии оценили ситуацию на западных границах страны

Молостов: страны ЕС не слышат призывы Белоруссии нормализовать работу на границе

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Глава белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил в интервью телеканалу ОНТ, что соседние страны--участницы Евросоюза не слышат призывы властей Белоруссии нормализовать работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе.

По его словам, в Минске всегда выступают с предложениями о возвращении к «нормальной работе», несмотря на закрытие пунктов пропуска.

«К сожалению, пока нас не слышат», — сказал он.

Он охарактеризовал обстановку на западных границах республики как сложную в связи с нарастающей милитаризацией приграничья в сопредельных странах--участницах Евросоюза.

По его словам, сопредельные страны наращивают военную мощь, развертывают вблизи границы «широкомасштабные многочисленные подразделения» и «воинские формирования».

Молостов добавил, что у белорусской стороны отсутствует прежнее взаимодействие по «линии погранпредставительской деятельности» с коллегами с Украины и из соседних государств--членов Евросоюза.

Он уточнил, что сохранились лишь контакты «по решению текущих, технических вопросов», связанных с государственной границей.

До этого стало известно, что Польша почти в три раза увеличит количество своих военнослужащих на границе с Белоруссией.

Также сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн.

Ранее Лукашенко раскрыл планы по Украине.

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