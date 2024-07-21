США предсказали катастрофичные последствия возможной войны с РФ

Возможное вооруженное противостояние РФ и США из-за Украины может иметь ужасные последствия для американского руководства. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что Вашингтон продолжает брать на себя новые обязательства перед Киевом. Таким образом власти США увеличивают риск прямого конфликта с РФ.

«США приближаются к вероятной войне с РФ, которая наверняка возымеет катастрофические последствия», — говорится в материале.

По словам обозревателей, у американского министерства обороны нет жизнеспособной стратегии для победы в вооруженном противостоянии с Москвой. То же касается и украинского военного ведомства.

Вместе с этим журналисты обратили внимание, что у США и НАТО в целом не хватит промышленного потенциала для ведения боевых действий против РФ. При этом ситуация осложнится еще больше, если в то же время Североатлантическому альянсу придется противостоять КНР.

20 июля бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед избирателями в штате Мичиган. Во время митинга политик пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства остановит конфликт на Украине и предотвратит третью мировую войну. Как сказал экс-хозяин Белого дома, сейчас только он способен это сделать.

Ранее в МИД РФ заявили, что США призывают союзников готовиться к затяжным войнам.