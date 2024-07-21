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Французский политик заявил, что вывел бы Францию из НАТО

Политик Меланшон: если бы я был в Елисейском дворце, то Франция вышла бы из НАТО

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Global Look Press

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за планомерный выход страны из НАТО. Свою позицию он изложил в интервью испанской газете El País.

Североатлантический альянс «влечет логику войны», считает Меланшон.

По словам политика, он выбирает «логику разоружения и умиротворения».

«Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно в военное время, чтобы не ввязываться в эту историю», — сказал Меланшон в интервью.

При этом он добавил, что принятые ЕС для помощи Украине меры Париж бы одобрил и не стал бы прекращать помогать Украине.

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из плана ФРГ на случай возникновения войны между НАТО и Россией. Политик пояснил, что речь идет о тайных усилиях Германии в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России.

Ранее Макрон принял отставку правительства.

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