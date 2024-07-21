Трамп прокомментировал покушение на себя во время митинга

Бывший президент США Дональд Трамп заявил во время митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, что «получил пулю за демократию». Об этом сообщает медиакомпания RSBN.

«Говорят, что я — угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — поделился Трамп.

Агитационный митинг, во время которого в Трампа стреляли, прошел 13 июля в Пенсильвании. Он получил ранений в ухо.

До этого ТАСС сообщало, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, появился без белой повязки на правом ухе, ставшей символом его поддержки после покушения.

Многие сторонники Трампа начали использовать повязку в качестве символа его поддержки после покушения. Трамп появился в пластырем телесного цвета на ухе.

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.