На Украине назвали неприемлемое условие новой зерновой сделки

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что проверка выходящих из украинских портов судов станет неприемлемым условием для Киева в случае заключения новой зерновой сделки. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что МИД Украины не устраивает возвращение к условиям предыдущей зерновой сделки. Если будет заключена новая, то не должно быть никакого контроля или обследований судов. Украинская сторона не согласится на подобные условия, добавил дипломат.

Он отметил, что речь идет о создании безопасного маршрута помимо территориальных вод Болгарии и Румынии.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора».

5 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что реальные контакты с участниками зерновой сделки отсутствуют, хотя идеи об их возобновлении высказываются.

Ранее сообщалось, что поставки украинской пшеницы в июне рухнули вдвое.