Текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном почти готов

Текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией согласован на 80-90%. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в городе Шуша международном медиафоруме, передает ТАСС.

Он заявил, что Ереван был вынужден изъять из проекта договора положение и термины, связанные с Карабахом, что открыло путь для дальнейшего развития процесса.

10 июля в Вашингтоне прошла встреча с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

3 июля Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать этот важный документ в течение месяца. По словам Мирзояна, Армения настроена очень конструктивно, ее предложения и подходы прозрачны. Он также выразил уверенность, что существует историческая возможность установления прочного мира в регионе.

Ранее Азербайджан отказал Армении в проведении встречи лидеров двух стран.