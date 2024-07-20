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В Крыму обвинили Киев в шантаже Венгрии

Депутат Госдумы Шеремет назвал шантажом остановку транзита нефти Украиной

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина, перекрыв поставки нефти из РФ в Европу, перешла к политике давления на Венгрию. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские власти перешли по отношению к Венгрии «к политике шантажа и давления».

«Это должно стать показательным примером для других европейских стран», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предпринял ряд временных мер для решения вопроса поставки нефти из РФ через Украину, но они не сработают долгосрочно. Сийярто до этого сообщил, что нефть через Украину по трубопроводу «Дружба» перестала поставляться из-за действий украинских властей. По его словам, Будапешт сообщил Киеву, что это «непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не думают, что у России есть возможность вступать в контакт с Украиной в вопросе разблокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее на «Дружбе» случился пожар после атаки БПЛА.

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