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Экс-премьер Молдавии заявил, что страна стала хабом для военных самолетов

Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов

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Reuters

Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы. Об этом заявил бывший премьер-министр Ион Кику в эфире телеканала Rlive.

«Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — заявил он.

Он отметил, что Молдавия стала транспортным хабом для самолетов, которые переводят не только гражданские грузы. Кику обратился к правительству и народу Молдавии с просьбой не играть с огнем.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты передадут армии Молдавии на текущей неделе 20 бронеавтомобилей HMMWV (Humvee).

Отмечается, что данная военная техника предоставляется в качестве помощи в рамках договора об оборонном сотрудничестве 1995 года.

Позже глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром».

В Молдавии призвали не допустить в стране повторения украинского сценария.

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