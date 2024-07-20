В США заявили о тревожном сигнале для Украины из ФРГ

Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины. Об этом сообщило издание Conversation.

«Предложение ФРГ о сокращении двусторонней помощи Украине посылает гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США», — говорится в сообщении.

В публикации утверждается, что при сокращении финансирования из Германии, а также учитывая вероятную победу Трампа на выборах в США, лидер Украины Владимир Зеленский должен понимать, какое послание ему отправили.

До этого сообщалось, что правительство Германии в 2025 году намерено выделить на военную помощь Украине вдвое меньше, чем в этом году.

Кроме того, Украина последовательно требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ не собирается поставлять ВСУ ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта.

Ранее в Германии объяснили, почему Шольц отказался сбивать российские ракеты.