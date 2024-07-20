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Эксперт рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет

Аналитик Кюн: РФ ответит на размещение американских ракет развертыванием своих

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Maxim Shemetov/Reuters

Россия при размещении американских ракет в ФРГ может развернуть свои стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть США. Об этом заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью Reuters.

«С точки зрения РФ, если вы разместите это оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, для политических центров, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики», — отметил эксперт.

Кюн считает, что российская сторона может ответить на размещение ракет Соединенных Штатов развертыванием новых боеголовок. При этом в Reuters отметили, что появление вооружений США в Германии не дает Вашингтону никаких стратегических преимуществ.

«Это провоцирует дальнейшую спираль эскалации», — утверждается в публикации.

До этого глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что размещение на территории Германии новых ракет США в будущем может повысить риск военной эскалации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в Германии.

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