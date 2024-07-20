Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе беседы украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, написав об этом в своем Telegram-канале.

«Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем», — заявил президент.

Зеленский добавил, что считает важным двухпартийную и двухпалатную американскую поддержку для Украины.

Украинский лидер отметил, что его страна «всегда будет благодарна США за помощь в конфликте». Также Зеленский рассказал, что договорился обсудить с Трампом во время личной встречи, какие именно шаги могут повлиять на улучшение мировой ситуации.

В свою очередь Трамп назвал беседу «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом.

Разговор прошел на фоне обеспокоенности в Европе на тему возможной политики Трампа в отношении украинского конфликта, а также помощи Киеву.

Ранее политолог заявил, что план Трампа по Украине не выдерживает никакой критики.