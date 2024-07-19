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Зеленский отреагировал на покушение на Фарион

Зеленский: МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион

МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске напавшего на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Зеленский.

Он заявил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые силы.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал Зеленский.

До этого полиция Украины косвенно подтвердила покушение на Ирину Фарион.

19 июля издание «Страна.ua» сообщило, что во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, ее с тяжелыми ранениями доставили в местную больницу. Состояние женщины оценивается медиками как критическое.

Ирина Фарион известна своими жесткими и одиозными высказываниями о русском языке на Украине и в целом о тех, кто говорит на русском. Так, в октябре прошлого года она заявила, что русскоязычные жители страны «заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации».

Ранее Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи.

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