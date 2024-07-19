Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки

Комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендует палате принять во втором чтении законопроект о введении миграционного режима высылки. Это следует из решения комитета, которое доступно в электронной базе ГД.

«Рекомендовать ГД принять во втором чтении законопроект с новым наименованием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — сказано в документе.

Комитет ГД также предлагает рассмотреть проект во втором чтении на пленарном заседании 23 июля.

Утром 19 июля спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроекты о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов. По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц. Кроме того, упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции) нелегальных мигрантов с территории РФ.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей. В МВД отметили, что существующие механизмы позволяют депортировать из России иностранцев, виновных в совершении указанных деяний. Но для этого, кроме привлечения к административной ответственности, сотрудникам полиции придется применить дополнительные процедуры в виде вынесения решений о запрете на въезд, а также в виде отдельного решения о депортации, пояснили в министерстве.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.