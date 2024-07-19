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Путин отреагировал на кончину генсека ЦК Компартии Вьетнама

Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ЦК Компартии Вьетнама

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Российский лидер направил вьетнамскому президенту телеграмму.

Владимир Путин заявил, что в России будут всегда помнить Нгуен Фу Чонга как настоящего друга страны. Российский президент отметил, что навсегда сохранит светлую память о нем.

19 июля Нгуен Фу Чонг ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он умер после продолжительной болезни. Политик скончался в 13 часов 38 минут (9:38 мск) 19 июля года в Центральном военном госпитале №108.

Нгуен Фу Чонг стал генсеком ЦК Компартии Вьетнама 19 января 2011 года. С 2018 по 2021 год он также являлся президентом страны.

20 июня во Вьетнаме прошли переговоры президента Владимира Путина и Нгуен Фу Чонга. Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение безопасности на значимых мероприятиях.

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