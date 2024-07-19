Семья Байдена обсуждает возможный план по его отказу от участия в выборах

Семья президента США Джо Байдена обсуждает возможный план по его выходу из предвыборной кампании. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на два источника, знакомых с обсуждениями.

«Любой план выхода — если Байден решит пойти на этот шаг, а некоторые из его ближайших союзников все больше верят, что он это сделает, — должен предоставить Демократической партии наилучшие возможности победить Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Источники отмечают, что влияние предвыборной кампании на здоровье Байдена, на семью действующего президента и стабильность Соединенных Штатов «находятся в центре обсуждения».

При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс опроверг данные, что ведутся какие-либо обсуждения членами семьи Байдена о его снятии с выборов.

«Этого не происходит, точка. Люди, которые делают эти заявления, не говорят от имени его семьи или его команды», — сказал он.

17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».

18 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Ранее Пелоси заявила, что Байден близок к решению покинуть президентскую гонку.