В Германии рассказали, как тактика ВС РФ истощила Украину

Тактика ВС РФ по поражению объектов энергетической инфраструктуры Украины дает свои плоды. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Разрушение электроснабжения изматывает Украину… развал украинской инфраструктуры может стать решающим (на поле боя – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при приближении зимнего сезона ситуация с энергобезопасностью Украины становится критической, поскольку Киев рискует не успеть исправить положение.

До этого сообщалось, что энергетическая система Украины столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу.

В начале июля глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» продолжит поставлять электричество в прифронтовые районы.