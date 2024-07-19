Euroclear переведет Киеву €1,55 млрд от активов РФ

Депозитарий Euroclear в июле намерен перевести первый взнос объемом €1,55 млрд доходов от активов РФ в фонд ЕС для Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

«В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 € млрд в Европейский фонд для Украины после недавней имплементации регламента ЕС о взносе на непредвиденные доходы», — говорится в сообщении.

В Euroclear также добавили, что по итогам первого полугодия компания получила доход в €3,4 млрд от реинвестирования заблокированных российских активов.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ, при этом предложенный механизм будет базироваться на гарантиях резерва бюджета Европейского союза.

Кроме того сообщалось, что ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию доходов от ее активов для поддержки Киева.

Ранее в ЕС назвали число стран-кандидатов, присоединившихся к санкциям по активам РФ.