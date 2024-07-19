Процветание и мир в Грузии не будут принесены в жертву ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», страна хочет присоединиться к ЕС будучи мирной, с высоким уровнем благосостояния.

«Сейчас, когда мы говорим о европейской интеграции, от нас в контексте вооруженных действий на Украине требуют максимального сближения с внешней политикой ЕС, в том числе по вопросу введения санкций против России», — констатировал Папуашвили.

Он добавил, что европейская бюрократия в процессах интеграции в ЕС оставляла Грузию позади Украины, однако все требования Тбилиси выполнял раньше Киева.

Председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе до этого заявил, что Запад является «врагом Грузии». Так парламентарий отреагировал на критику грузинского закона «О прозрачности иностранного влияния» (аналог российского закона об иностранных агентах).

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.