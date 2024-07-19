Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение безопасности на значимых мероприятиях

Путин выдвинул на обсуждение СБ обеспечение безопасности на важных мероприятиях

Совет безопасности России по инициативе президента РФ Владимира Путина обсудит нюансы обеспечения безопасности граждан во время важных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обсудим вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий», — сказал российский лидер.

До этого Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Во время майского совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса Путин заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ).

Среди приоритетных направлений ВПК глава государства назвал беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее Путин пообещал обезопасить Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами