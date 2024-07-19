Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение безопасности на значимых мероприятиях

Совет безопасности России по инициативе президента РФ Владимира Путина обсудит нюансы обеспечения безопасности граждан во время важных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обсудим вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий», — сказал российский лидер.

До этого Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Во время майского совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса Путин заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ).

Среди приоритетных направлений ВПК глава государства назвал беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее Путин пообещал обезопасить Донбасс.