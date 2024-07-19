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В Германии объяснили, почему Шольц отказался сбивать российские ракеты

Политолог Рар: Шольц не желает втягивать Германию в боевые действия на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца сбивать российские ракеты. По мнению эксперта, Германия не станет вмешиваться в боевые действия на Украине без поддержки США.

«Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», — отметил политолог.

Кроме того, по его словам, Германия, в отличие от ряда других европейских стран, отчетливо видит, как Киев затягивает ее в конфликт.

18 июля стало известно, что Шольц отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам использовать собственное оружие для поражения российских ракет и беспилотников над территорией Украины.

С призывом сбивать ракеты РФ над украинской территорией Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции, Германии и Польше, выступая на саммите Европейского политического сообщества. По его мнению, такое вмешательство не было бы нападением на Россию со стороны упомянутых стран. Кроме того, украинский президент призывал к дальнейшему смягчению правил применения западного оружия, чтобы иметь возможность атаковать военные аэродромы на российской территории.

Ранее Зеленский выступил с признанием о возможностях Украины на поле боя.

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