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Песков подтвердил подготовку визита президента Палестины в РФ

Песков: визит президента Палестины в РФ находится на финальной стадии подготовки

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Lisi Niesner/Reuters

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию действительно готовится и уже находится на последней стадии согласования. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно визит готовится. Он находится в финальной стадии подготовки. О конкретных сроках проинформируем», — сказал официальный представитель Кремля.

Как ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на источники, Аббас посетит РФ 12-14 августа, а 13 августа у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за наложение вето на резолюцию, рекомендующую Генеральной ассамблее принять Палестину в ООН. По мнению дипломата, членство Палестины в организации могло бы запустить переговоры между палестинцами и израильтянами «по комплексу вопросов окончательного статуса».

Ранее Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию.

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