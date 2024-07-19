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В Кремле прокомментировали глобальный сбой в Microsoft

Песков о проблемах в Microsoft: в Кремле все работает без сбоев

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный сбой в операционной системе Windows компании Microsoft не сказался на обстановке в официальной резиденции российского лидера.

«В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков.

До этого телеканал CNN сообщал о сбое в работе облачной платформы Microsoft Azure, который привел к масштабным неполадкам в авиаперевозках и работе предприятий по всему миру.

По данным телеканала ABC, глобальный технический сбой связан с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на голубом экране. В компании подтвердили, что столкнулись с проблемой в работе хранилища Azure в центральной части США, и заверили, что ее причина уже выявлена — ведутся работы по устранению проблемы.

В Минцифры заявляли, что в ведомство не поступали сообщения о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ Microsoft.

Ранее банки в четырех странах столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft.

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