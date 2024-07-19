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Лукашенко раскритиковал отсутствие нормальной реакции на стихию в стране

Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия от бури

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. Его словам приводит БелТА.

«Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие - быстрой, четкой, военной — не было», — сказал белорусский лидер.

По его словам, была проделана «отвратительная работа» по устранению последствий от бури. Поэтому, признался Лукашенко, он начал «колошматить» местных губернаторов. Президент подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить крыши домов.

При этом глава государства добавил, что есть в стране люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе государственные награды.

15 июля сообщалось, что сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии.

Ранее синоптик рассказал «Газете.Ru», когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару.

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