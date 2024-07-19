Политолог раскрыл, кем демократы могут заменить Байдена

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv сделал предположение относительно альтернативных кандидатов в президенты от Демократической партии, в случае если действующий лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки. По мнению эксперта, вряд ли это будет супруга экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель.

«Из реальных и наиболее проходных кандидатур серьезные американисты и западные СМИ называют двух губернаторов — Мичигана (Гретхен Уитмер) и Калифорнии (Гэвин Ньюсом). Оба они тактично уже сигнализировали о своей готовности сменить Байдена», — отметил Латышев.

При этом, по его словам, Уитмер имеет больше шансов занять место Байдена, поскольку является представителем Северо-Запада, от голосования которого будет зависеть, кто придет в Белый дом. К этой двойке политолог добавил еще одного перспективного политика-демократа — губернатора Кентукки Энди Бешира.

19 июля экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Байдена скоро можно будет убедить в необходимости его выхода из президентской гонки. Глава государства, по ее словам, уже близок к соответствующему решению.

До этого сообщалось, что Байден начал осознавать, что вряд ли сможет победить на предстоящих президентских выборах.

Ранее Трамп обвинил Байдена в причинении «немыслимого» ущерба США.