В МИД Венгрии осудили реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии

Грузия с помощью закона об иноагентах стремится противодействовать внешнему вмешательству, в Будапеште с пониманием относятся к этому. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Тот факт, что Грузия хотела бы контролировать и противодействовать внешнему вмешательству в свою страну, понятен. Я не думаю, что кто-либо, особенно Европейский союз, имел бы право критиковать грузин за такой закон», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Венгрия сталкивалась с похожей ситуацией. Оппозиция в Венгрии финансировалась «абсолютно извне», главным образом деньги шли из Соединенных Штатов.

До этого председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе заявил, что Запад является «врагом Грузии».

14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее в Грузии обвинили США в «фарисействе».