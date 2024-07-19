Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Венгрии осудили реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии

Сийярто: закон об иноагентах Грузии стал попыткой ограничить вмешательство извне

close
100%
Lev Radin/Global Look Press

Грузия с помощью закона об иноагентах стремится противодействовать внешнему вмешательству, в Будапеште с пониманием относятся к этому. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Тот факт, что Грузия хотела бы контролировать и противодействовать внешнему вмешательству в свою страну, понятен. Я не думаю, что кто-либо, особенно Европейский союз, имел бы право критиковать грузин за такой закон», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Венгрия сталкивалась с похожей ситуацией. Оппозиция в Венгрии финансировалась «абсолютно извне», главным образом деньги шли из Соединенных Штатов.

До этого председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе заявил, что Запад является «врагом Грузии».

14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее в Грузии обвинили США в «фарисействе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами