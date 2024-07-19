Стала известна дата визита президента Палестины в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит РФ 12-14 августа, 13 августа у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«На 13 августа запланированы переговоры с Путиным», — сообщил источник, отметив, что Аббас приедет в Москву 12 августа, а уедет – 14 августа.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ считает необходимым начало «откровенного разговора» по ситуации на Ближнем Востоке и вступление Палестины в ряды ООН.

Он отмечал, что Россия поддерживает вступление Палестины в ряды ООН так же, как в прошлом столетии СССР одобрил присоединение Израиля к организации. Лавров напомнил, что по состоянию на сегодняшний день суверенитет Палестины признают порядка 150 государств.

Ранее Россия заявила, что план США по перемирию в Газе не выполняется.